Николаевские спасатели показали, как тренируется их команда по кроссфиту

В Николаеве 12 спасателей вошли в спортивную команду по «пожарному кроссфиту». Пожарные повышают свой уровень физической подготовки благодаря новому виду спорта.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Кроссфит – это достаточно новый и с каждым днем ​​все более популярный вид спорта, в который входят элементы высокоинтенсивной интервальной тренировки, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и др. Свою популярность данный вид спорта приобретает и среди подразделений ГСЧС, при этом на сегодня уже даже разработана адаптированная программа соревнований с учетом особенности профессии.

В Николаеве «пожарным кроссфитом» занимаются и молодые специалисты, и опытные спасатели, не только мужчины, но и девушки. Среди них Мария Подима и Анна Горжиевская, которые заняли призовые места на соревнованиях в Киеве.