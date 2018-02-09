В Николаеве патрульная полиция разыскивает свидетелей двух ДТП, участники которых скрылись с места аварий

В Николаеве сотрудники патрульной полиции разыскивают свидетелей двух дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места аварий.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Разыскивается грузовой автомобиль «Mercedes» белого цвета, который подозревается в совершении ДТП, случившегося 3 февраля около 13:30 на парковке ТЦ «Метро» на проспекте Героев Украины с автомобилем «Mitsubishi Lancer». После совершения ДТП «Mercedes» место происшествия покинул. Разыскиваемый автомобиль зафиксировала система городского видеонаблюдения «Безопасный город».

Также разыскивается автомобиль «Daewoo Lanos» или «Sens» серого цвета, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 1 февраля около 12:30 на улице Черноморская, в районе дома №4, с автомобилем «Иж-27175». После чего неустановленный автомобиль скрылся с места происшествия.

«В связи с этим отдел розыска и обработки материалов ДТП обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам 063 956 66 67, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором «Land Cruiser» сбил насмерть женщину.