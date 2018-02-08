Мигалки при ДТП и как с ними бороться

В Украине транспортные средства оперативных и специальных служб оснащаются специальными световыми (в народе именуемыми – люстра, мигалка) и звуковыми сигналами.

Автомобилю с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом правилами дорожного движения сделаны ряд исключений из общих правил дорожного движения, — в частности даётся право игнорировать сигналы светофора.

В Украине в целом и в Одессе в частности, нередки случаи наступления дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с включенными спецсигналами. Как правило, такими транспортными средствами являются – автомобили патрульной полиции и скорой помощи, но периодически случаются происшествия с инкассаторскими автомобилями.

Большинство таких дорожно-транспортных происшествий происходит на перекрестке, а именно – при пересечении перекрестка транспортным средством с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора.

Согласно п. 3.1 Правил Дорожного движения Украины, водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8, 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 данных Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения.

Анализируя п. 3.1 Правил можно обнаружить условия, выполнение которых дает право выезда транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, а именно:

Транспортное средство должно быть «оперативным». Как правило, на оперативность указывает отметка в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте). На транспортном средстве выполняется неотложное служебное задание (а не его водитель спешит, например, на свидание). Включены проблесковые маячки красного цвета или синего цвета. Включен специальный звуковой сигнал (при необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения). Водителем такого транспортного средства обеспечена безопасность дорожного движения.

Исключительно выполнение всех условий в их совокупности может служить основанием для вывода о выполнении водителем требований п. 3.1 ПДД.

Причем, пятое условие наиболее дискуссионное.

Правила дорожного движения не содержат термина «обеспечение безопасности дорожного движения».

Анализируя свою практику в делах по ДТП, заключения экспертов-автотехников по таким делам, я пришел к следующему выводу.

При движении через перекресток водителя, выполняющего неотложное служебное задание на оперативном транспортном средстве с включенными спецсигналами, ему нужно выбрать такой режим движения автомобиля, который бы позволил водителю:

Обозревать проезжую часть на достаточном расстоянии. Убедиться в том, что все участники дорожного движения видят автомобиль со спецсигналами. Убедиться в том, что все участники дорожного движения выполняют действия по предоставлению преимущества в движении автомобилю со спецсигналами.

Как правило, при выполнении указанных условий, риск наступления ДТП будет минимальным.

И только тогда можно говорить об обеспечении водителем безопасности дорожного движения.

По факту же, водители, включив спецсигналы, мчатся на всех парах, зачастую даже не смотря по сторонам. Что приводит к печальным последствиям. Видимо, такие водители не понимают, что для предоставления им преимущества водителю другого транспортного средства необходимо среагировать на изменение дорожной обстановки (время реакции от 0,3 секунды до 2 секунд), после чего привести тормозную систему в действие (0,2 секунды). За такое время, автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч преодолеет 35 метров (время реакции – 2 секунды). Ну и само торможение не происходит мгновенно, т.е. после начала торможения автомобиль в зависимости от многих факторов (состояние покрытия, тип покрытия, загрузка автомобиля и т.д.) проделает достаточно длинный остановочный путь.

В центре Одессы, где улицы узкие, дополнительные трудности для обнаружения транспортных средств со спецсигналами создает ограниченный обзор перекрестков.

Как показывает практика, после упразднения ГАИ протоколы об административных правонарушениях относительно водителей оперативных и специальных транспортных средств составляются на порядок чаще. Т.е. современные «копы» в меру сил и знаний стараются разобраться в обстоятельствах и механизме каждого отдельного происшествия, в следствие чего протоколы в отношении водителей «скорой», «инкассаторов», а периодически и самих «копов» уже не редкость.

Но бывают и исключения.

В таких случаях участник ДТП, заинтересованный в справедливом расследовании происшествия, должен брать инициативу в свои руки.

Хотя, при анализе подобного ДТП необходимо учесть множество факторов, защититься от НЕОБОСНОВАННОГО обвинения в данном случае вполне реально.

Идеальный выход, если вам удалось вызвать непосредственно на место происшествия адвоката, специализирующегося на ДТП.

Если таковой возможности не имеется, необходимо самостоятельно обеспечить будущего защитника подробной информацией о происшествии: провести панорамную, масштабную, узловую съёмки места происшествия, транспортных средств, средств организации дорожного движения; выявить потенциальных очевидцев и зафиксировать их контактные данные; настоять на внесении в схему происшествия всех параметров и всех средств регулирования дорожного движения; подписывать схему происшествия только в том случае, когда Вы с ней согласны, в противном случае, вносить письменные замечания к схеме.

Выполнив данные рекомендации, вы значительно облегчите задачу вашей защиты в суде для вашего адвоката и в разы увеличите шансы выйти из судебного процесса победителем.

Не слушайте пессимистов, грамотно боритесь за свои права и ни в коем случае не опускайте руки!