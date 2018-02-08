Мигалки при ДТП и как с ними бороться

В Украине транспортные средства оперативных и специальных служб оснащаются специальными световыми (в народе именуемыми – люстра, мигалка) и звуковыми сигналами.
Автомобилю с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом правилами дорожного движения сделаны ряд исключений из общих правил дорожного движения, — в частности даётся право игнорировать сигналы светофора.
В Украине в целом и в Одессе в частности, нередки случаи наступления дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с включенными спецсигналами. Как правило, такими транспортными средствами являются – автомобили патрульной полиции и скорой помощи, но периодически случаются происшествия с инкассаторскими автомобилями.
Большинство таких дорожно-транспортных происшествий происходит на перекрестке, а именно – при пересечении перекрестка транспортным средством с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора.
Согласно п. 3.1 Правил Дорожного движения Украины, водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8, 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 данных Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения.
Анализируя п. 3.1 Правил можно обнаружить условия, выполнение которых дает право выезда транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, а именно:
- Транспортное средство должно быть «оперативным». Как правило, на оперативность указывает отметка в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте).
- На транспортном средстве выполняется неотложное служебное задание (а не его водитель спешит, например, на свидание).
- Включены проблесковые маячки красного цвета или синего цвета.
- Включен специальный звуковой сигнал (при необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения).
- Водителем такого транспортного средства обеспечена безопасность дорожного движения.
Исключительно выполнение всех условий в их совокупности может служить основанием для вывода о выполнении водителем требований п. 3.1 ПДД.
Причем, пятое условие наиболее дискуссионное.
Правила дорожного движения не содержат термина «обеспечение безопасности дорожного движения».
Анализируя свою практику в делах по ДТП, заключения экспертов-автотехников по таким делам, я пришел к следующему выводу.
При движении через перекресток водителя, выполняющего неотложное служебное задание на оперативном транспортном средстве с включенными спецсигналами, ему нужно выбрать такой режим движения автомобиля, который бы позволил водителю:
- Обозревать проезжую часть на достаточном расстоянии.
- Убедиться в том, что все участники дорожного движения видят автомобиль со спецсигналами.
- Убедиться в том, что все участники дорожного движения выполняют действия по предоставлению преимущества в движении автомобилю со спецсигналами.
Как правило, при выполнении указанных условий, риск наступления ДТП будет минимальным.
И только тогда можно говорить об обеспечении водителем безопасности дорожного движения.
По факту же, водители, включив спецсигналы, мчатся на всех парах, зачастую даже не смотря по сторонам. Что приводит к печальным последствиям. Видимо, такие водители не понимают, что для предоставления им преимущества водителю другого транспортного средства необходимо среагировать на изменение дорожной обстановки (время реакции от 0,3 секунды до 2 секунд), после чего привести тормозную систему в действие (0,2 секунды). За такое время, автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч преодолеет 35 метров (время реакции – 2 секунды). Ну и само торможение не происходит мгновенно, т.е. после начала торможения автомобиль в зависимости от многих факторов (состояние покрытия, тип покрытия, загрузка автомобиля и т.д.) проделает достаточно длинный остановочный путь.
В центре Одессы, где улицы узкие, дополнительные трудности для обнаружения транспортных средств со спецсигналами создает ограниченный обзор перекрестков.
Как показывает практика, после упразднения ГАИ протоколы об административных правонарушениях относительно водителей оперативных и специальных транспортных средств составляются на порядок чаще. Т.е. современные «копы» в меру сил и знаний стараются разобраться в обстоятельствах и механизме каждого отдельного происшествия, в следствие чего протоколы в отношении водителей «скорой», «инкассаторов», а периодически и самих «копов» уже не редкость.
Но бывают и исключения.
В таких случаях участник ДТП, заинтересованный в справедливом расследовании происшествия, должен брать инициативу в свои руки.
Хотя, при анализе подобного ДТП необходимо учесть множество факторов, защититься от НЕОБОСНОВАННОГО обвинения в данном случае вполне реально.
Идеальный выход, если вам удалось вызвать непосредственно на место происшествия адвоката, специализирующегося на ДТП.
Если таковой возможности не имеется, необходимо самостоятельно обеспечить будущего защитника подробной информацией о происшествии: провести панорамную, масштабную, узловую съёмки места происшествия, транспортных средств, средств организации дорожного движения; выявить потенциальных очевидцев и зафиксировать их контактные данные; настоять на внесении в схему происшествия всех параметров и всех средств регулирования дорожного движения; подписывать схему происшествия только в том случае, когда Вы с ней согласны, в противном случае, вносить письменные замечания к схеме.
Выполнив данные рекомендации, вы значительно облегчите задачу вашей защиты в суде для вашего адвоката и в разы увеличите шансы выйти из судебного процесса победителем.
Не слушайте пессимистов, грамотно боритесь за свои права и ни в коем случае не опускайте руки!