СБУ на Николаевщине раскрыла схему списания топлива, организованную одним из командиров воинской части

В пятницу, 9 февраля, в пригороде Николаева возле поселка Константиновка сотрудники СБУ совместно со следователями военной прокуратуры николаевского гарнизона задокументировали преступную деятельность группы военнослужащих, которые на протяжении длительного времени занимались хищением и реализацией горюче-смазочных материалов с территории воинской части № 2062 ВМС Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре.

Оперативники спецподразделения «К» Николаевского управления СБУ задержали микроавтобус около 12:00, когда тот выезжал с территории воинской части. Этот минивэн принадлежит одному из военнослужащих, в нем обнаружили около 500 литров украденного топлива.

Группа из пяти военнослужащих подозревается в том, что на протяжении более трех месяцев они занимались хищением и реализацией горюче-смазочных материалов с территории воинской части.

При этом подозреваемые списывали топливо на транспортные средства, которые принимают участие в зоне проведения Антитеррористической операции. Хищение ГСМ происходило путем подмены транспортных накладных для боевой техники, которая отправлялась в зону АТО. На данный момент на территории воинской части проводятся обыски на складах хранения ГСМ и в служебных кабинетах командования базы хранения.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины («Похищение, присвоение... военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением»). Следственные действия продолжаются.

В пресс-центре СБУ также сообщили, что один из заместителей командира части совместно с подчиненными искусственно завышали объемы потребления горючего для перепродажи «излишков». Злоумышленники, кроме подмены транспортных накладных, также через поддельную документацию оформляли фиктивные командировки, завышали показатели расхода топлива и меняли данные измерительных устройств в военных авто.

Кроме того, в Службе безопасности Украины отметили, что продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению топлива воинской части.

Напомним, что на Житомирщине СБУ задержала руководство воинской части, продававшее «списанное» на АТО топливо.