В Николаеве 12 февраля временно отключат отопление в 22 домах и двух детсадах в Ингульском районе

В понедельник, 12 февраля из-за замены коммерческого узла учета в бойлерной с 8:00 до 15:00 в части жилых домов по проспекту Богоявленскому и еще двум улицам будет отключено отопление.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на своей странице в Facebook.

Теплоснабжение будет отключено по таким адресам:

проспект Богоявленский (проспект Октябрьский), 18,20,22,24,26,26/1, 28;

улица Южная, 39,41,43,45,47,49,49-а,51,52,54,54/1;

улица Олейника, 34, 34-а, 36, детские сады №93, 82.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в среду, 17 января, из-за ремонтных работ подающего трубопровода отключали теплоснабжение домов от улицы Дунаева до улицы Адмиральской.