Николаевская шахматистка одержала победу на чемпионате Украины среди девушек до 14 лет

Алеся Тихонова Николаевская шахматистка Алеся Тихонова заняла первое место на чемпионате Украины по шахматам среди девушек до 14 лет.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко на своей странице в Facebook.

Чемпионат проходил с 30 января по 9 февраля в Черновцах, в нем Тихонова обошла 11 шахматисток в своём возрасте.Отмечается, что теперь девушка стала кандидатом в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что николаевский шахматист одержал победу на международном фестивале в Чехии.