Николаевская шахматистка одержала победу на чемпионате Украины среди девушек до 14 лет

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 10 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

Алеся Тихонова
Николаевская шахматистка Алеся Тихонова заняла первое место на чемпионате Украины по шахматам среди девушек до 14 лет.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко на своей странице в Facebook.

Чемпионат проходил с 30 января по 9 февраля в Черновцах, в нем Тихонова обошла 11 шахматисток в своём возрасте.Отмечается, что теперь девушка стала кандидатом в мастера спорта.  

Ранее сообщалось, что николаевский шахматист одержал победу на международном фестивале в Чехии.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество