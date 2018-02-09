На Одесчине выявили агрессивный вирус кори Kabul

В Одесской области циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul).

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По его словам, выявлено, что вирус кори Kabul провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

- Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul, - ред.) только на территории Одесской области, - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что крайне важно сделать необходимые прививки.

- С мая 2017 года охват иммунизацией составлял лишь 20%. Мы провели широкомасштабную информационную кампанию: эфиры, пресс-конференции, работа в районах, в учебных заведениях. Мы довели коллективный иммунитет до 93%. Сейчас мы ждем еще дополнительно девять тысяч доз вакцины, - сказал Степанов.

В других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8.

- И только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты были лабораторно подтверждены в Копенгагене, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.