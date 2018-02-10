Персонаж мема о «сумасшедшей IT-вечеринке» оказался успешным инженером, осуществившим запуск «Falcon Heavy»

Поляк Томаш Чайка, известный по мему о «сумасшедшей IT-вечеринке» или «патихарде», участвовал в запуске сверхтяжёлой ракеты «Falcon Heavy» от «Space X».

Об этом сообщает «Tjournal».

Миссия, стартовавшая в ночь на 7 февраля, стала одним из главных событий в космической сфере за последнее время.

О том, что Чайка работает в «Space X», польские СМИ сообщили ещё в феврале 2014 года. Новая должность не стала неожиданностью для его знакомых: инженер был лауреатом многих математических конкурсов и олимпиад, а также шесть лет работал в Google. Он получил высшее образование в Варшаве и американском университете Пердью.

8 февраля 2018 года впервые стало известно, что Чайка участвовал в подготовке запуска «Falcon Heavy». Об этом сообщило Польское информационное общество, которое объединяет IT-специалистов. Оказалось, что Чайка был одним из тех инженеров, без которых запуск «Falcon Heavy» мог не состояться. Поляк разрабатывал программное обеспечение для системы управления «SpaceX».

Польские IT-специалисты поздравили Чайку с его успехами и пожелали ему не останавливаться на достигнутом. Они назвали его «лучшим послом польских компьютерных наук в мире». Чайка не скрывает место своей работы. В Фейсбуке он неоднократно рассказывал о новостях «SpaceX», отвечал на вопросы и то ли в шутку, то ли всерьёз писал, что лично видел НЛО.

Фотография с четырьмя молодыми людьми от 1997 года начала распространяться в первой половине 2000-х годов. Среди парней, «которые умеют веселиться», Томаш Чайка был единственным, кто не носил очки. Оригинал вирусного снимка до сих пор доступен на сайте научного лагеря, в котором Чайка находился с коллегами в 1997 году.