«Вечная память о Вас в наших сердцах», – Кормышкин о погибшем экс-главе Николаевского облсовета Лусте

Владимир Луста Глава Николаевской областной организации партии «Наш Край» Юрий Кормышкин выразил соболезнования по поводу трагической гибели депутата и бывшего главы Николаевского областного совета Владимира Лусты и поблагодарил пришедших на прощение с погибшим.

Об этом Кормышкин написал на своей странице в Facebook.

«Сложнее всего сказать прощай, когда разум отказывается верить, что новой встречи уже не будет… Много слез пролито, много слов сказано, но все равно все показали свои истинные лица … Я очень благодарен всем, кто несмотря на занятость нашел время, чтобы прийти и попрощаться с Владимиром Викторовичем! Народным избранникам и депутатам областного и городского советов, госслужащими разных рангов, бывшим руководителям Николаевской области, коллегам и коллективу группы компаний «ПАЕК» … Я верю, что это было искренне. Жаль, что у некоторых нардепов, для которых в определенное время он стал по-отцовски наставником и помог стать теми, кем они являются, так и не нашлось времени приехать. Жаль, что кое-кто забыл, что именно Викторовичу обязаны креслом, которое сейчас занимают, и почему-то без понимания отнесся к нашей потере и не отпустил тех членов коллектива, которые бок о бок когда-то работали с нашим другом, проводить его в последний путь. Это жизнь, это разные ценности… Но человека определяют поступки и то, какой след он оставляет после себя. Все мы пришли в этот мир из лона матери, а идем с него в лоно земли. И пусть жизнь не вечна, вечная память о Вас в наших сердцах. Покойся с миром, мой друг…», — написал депутат Николаевского облсовета от партии «Наш Край».

Как известно, депутат Владимир Луста погиб в ДТП, которое произошло 6 февраля на 26-м километре трассы Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». Автомобиль депутата «Toyota Land Cruiser» столкнулся с «КамАЗ». После лобового столкновения внедорожник загорелся. В аварии погиб и водитель Владимира Лусты. 9 февраля в Николаеве простились с трагически погибшим в аварии депутатом областного совета Владимиром Лустой.

Биография:

Луста Владимир Викторович родился 8 января 1961 года в городе Снигиревка Николаевской области.

В свое время работал инструктором отдела агитации и пропаганды Снигиревского РК КПУ, два года занимал должность первого секретаря Снигиревского РК ЛКСМУ, а в 1990 году стал заместителем председателя Снигиревского районного совета.

В 2001 году основал частное предприятие «Агроторговий дом «Снигиревский», где работал директором до марта 2005 года.

В 2005 - 2006 годах был председателем Снигиревской районной государственной администрации. С апреля 2006 года - председатель Снигиревского районного совета. Несколько раз избирался депутатом Николаевского областного совета. В 2006 году избран депутатом Снигиревского районного совета. А в 2007 был назначен заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации по социальным вопросам (при губернаторе Алексее Гаркуше).

Будучи заместителем губернатора, Луста одновременно занимал должность председателя Снигиревской районной организации «Нашей Украины», однако в 2008 году написал заявление о выходе из партии. С июня 2008 года Луста стал председателем Николаевской областной организации «Единый Центр», членом Политического Совета «Единого Центра». В июле 2010 года он был назначен директором Николаевского областного центра занятости. И был депутатом облсовета от «Партии регионов».

В 2015 году был избран депутатом Николаевского областного совета от партии «Наш край» и в возглавил фракцию этой силы в облсовете.

В сентябре 2017 года Владимир Луста стал генеральным директором группы компаний «ПАЕК».