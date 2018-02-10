Украинские миротворцы после 14-летней миссии возвращаются из Либерии

Украинский 56-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН, который с января 2004 года выполнял задание в Либерии, возвращается домой.

Действие мандата Миссии ООН завершается в апреле, сообщает Генштаб ВСУ.

24 января 2018 украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил крайний полет над городом Монровия.

Почти четырнадцать лет украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.

Украинские ударные и военно-транспортные вертолеты всегда расценивались ООН, как важный фактор мирного урегулирования и восстановления стабильности в Республике Либерия. Это неоднократно отмечало как военное так и политическое руководство Миссии ООН в этой стране.