Роскомнадзор заблокировал расследование Навального о вице-премьере РФ и владельце николаевского завода

Российская редакция «Радио Свободы» и российское издание «Медиазона» получили электронное письмо от Роскомнадзора по поводу новостей о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об олигархе Олеге Дерипаске и вице-премьере РФ Сергее Приходько.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Регулятор сообщил СМИ, что ссылки на их новости о расследовании были включены в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Роскомнадзор отметил, что запрет был наложен по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. При этом вечером 9 февраля на сайте суда этого решения еще не было. Кроме того, регулятор не уточнил, какую именно информацию из новостей запрещено распространять.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором благодаря девушке из эскорт-агентства Насте Рыбке удалось выйти на связь между олигархом Олегом Дерипаской и зампредом правительства Сергеем Приходько.