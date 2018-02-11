Во время церемонии открытия Олимпиады была совершена кибератака - систему восстанавливали 15 часов

Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему Wi-Fi незадолго до церемонии открытия Игр.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам организаторов, неизвестный взломал серверы примерно за 45 минут до церемонии открытия, что привело к неисправности телевидения (IPTVs - цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP) в главном пресс-центре.

Служащие закрыли серверы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, что привело к закрытию сайта Олимпийских игр-2018.

Зрители, купившие билеты на события, не смогли напечатать свои бронирования во время неполадки.

После обнаружения проблем восстановление систем продолжалось около 15 часов.

Отмечается, что атака не повлияла на церемонию открытия и любые соревнования. Министерство обороны Южной Кореи и команда по кибербезопасности расследуют инцидент.

Напомним, что в южнокорейском Пхенчхане прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских Игр-2018.