«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать на ЧМ по футболу в Россию», - министр молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Об этом сообщает «Tribuna».

«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – сказал Жданов.

По словам министра, Украина делала все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России.

«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято. Сейчас эта кампания спала. Осталось 6 месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя, с точки зрения наших национальных интересов, мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены», - добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко предлагает бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018 в России, пока российские войска находятся в Украине. В свою очередь, ЕС не рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» угрожает терактами в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.