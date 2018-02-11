«Декоммунизация в Украине фактически завершена», - директор института национальной памяти

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена: почти тысяча населенных пунктов переименованы, около 2,5 тысяч памятников, связанных с тоталитарным режимом, снесено.

Об этом он сказал в программе Радио Свобода.

«Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации», - сказал Вятрович.

По его данным, в Украине демонтировали все памятники Ленина.

«Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. С тех памятников, которые мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», - рассказал Вятрович.

Напомним, что в 2015 года Верховная Рада запретила советскую символику и пропаганду коммунистического и нацистского режимов.