Израильские медики будут подменять скорую помощь в Украине, - Супрун

Израильская волонтерская организация United Hatzalah планирует организовать в Украине службу бесплатной экстренной помощи.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжает на скутере, велосипеде, бегжит самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренно помочь пострадавшим," - написала она.

По словам Супрун, волонтеры делают это бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Волонтеры United Hatzalah намерены взять под опеку одну из областей Украины и создать там такую службу, которая есть в Израиле. К инициативе подключатся Министерство здравоохранения и местные общественные организации.

Организация United Hatzalah объединяет около 4000 медиков, парамедиков и врачей.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун заявила, что после поправок, внесенных народными депутатами к законопроекту №6327 о медицинской реформе в Украине, документ существенно изменился.