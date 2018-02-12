На «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что уже подписали контракт по установке ИТП и продолжают менять изоляцию труб

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о продвижении проекта «Повышение энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения в Украине» в декабре 2017 года – январе 2018 года, который реализовывается за кредитные средства Мирового банка.

Об этом идет речь в сообщении ОКП.

На предприятии отмечают, что в средине декабря 2017 года в актив Проекта добавилось подписание Контракта с чешской компанией «TENZA, a.s.» на проектирование, поставку и монтаж 103-х индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах Корабельного района.

«В данный момент проектные команды ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и подрядчика проводят обследование помещений, в которых предполагается установка модулей ИТП, а так же разрабатывают технические условия на проектирование и подключение оборудования к внутридомовым сетям. Координация проектных работ также осуществляется и с представителями ЖЭКов и балансодержателей домов», – говорится в сообщении.

Начало монтажных работ по установке ИТП планируется на апрель-май 2018 года, окончание работ предполагается в первом квартале 2019 года.

«Продолжаются работы по замене тепловой изоляции на теплотрассах. Напомним, что изоляция осуществляется путем монтажа спирооболочки на предварительно зачищенный и грунтованный трубопровод, с последующим заполнением пенополиуретаном. Технология позволяет проводить работы при температуре до -5 °С. Так в отчетный период изолировано еще более трех километров трубопроводов различных диаметров, а общая длина выполнения договора составила 21 километр из 26,5 специфицированных», – добавили на предприятии.

Также отмечается, что в конце января Мировой Банк согласовал коммунальному предприятию обновленный План Закупок по Проекту.

«Как сообщалось ранее, компонент генерального консультанта по техническому надзору был заменен несколькими компонентами консультантов-инженеров технадзора (прямые договора). Что, благодаря исключению посреднической функции, позволит сэкономить порядка 300 тысяч долларов и направить их в более актуальные разделы Проекта. Так, например, в новой редакции Плана Закупок присутствует компонент, предполагающий установку 12-ти центральных тепловых пунктов (ЦТП), необходимых для закрытия малоэффективных котельных. Общий бюджет проекта остался при этом неизменным – 21,7 млн. долларов», – говорится в сообщении.

Что касается компонентов Проекта по разработке технической и тендерной документации по реконструкции котельных и сетей, то они находятся на завершающей стадии и в первом квартале 2018 года по их результатам будет начат процесс международной конкурсной закупки в соответствии с правилами и политиками Мирового Банка.

Как известно, «Николаевоблтеплоэнерго» принимает участие в реализации всеукраинского проекта, финансируемого Мировым Банком – «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине». Проектом предусматривается кредитование украинских теплогенерирующих предприятий на сумму более 300 миллионов долларов США. Николаев подписал договор на общую сумму в 21,7 миллиона долларов США.