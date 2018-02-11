Глава Кривоозерской РГА, подозреваемый в вымогательстве кожаного кресла и 9 тысяч гривен, отрицает все обвинения

Алексей Мирошниченко Глава Кривоозерской районной государственной администрации Алексей Мирошниченко, который подозревается в вымогательстве с предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаного кресла стоимостью около 9,4 тысячи гривен, заявляет, что ни кресла, ни меченых денег не было.

Это следует из информации, опубликованной на сайте Украинской народной партии.

Так, по словам Алексея Мирошниченко, в течение трех дней пребывания под стражей представители правоохранительных органов предлагали ему написать заявление об увольнении с должности в обмен на минимальный залог. После того, как он отказался это сделать, сумма залога выросла втрое - до 100 тысяч гривен.

«Алексей Мирошниченко, заместитель председателя УНП, председатель Кривоозерской районного совета, был незаконно и безосновательно задержан 6 февраля 2018 на рабочем месте следователями УБЭП после несанкционированного обыска в кабинете председателя РГА. При этом никаких документов о законности обыска и подтверждения полномочия на осуществление следственных действий Мирошниченко не было предоставлено. Во время обыска не было обнаружено ни одного предмета или денежных средств, которые имели отношение к информации о якобы вымогательство и получение неправомерной выгоды в виде кожаного офисного кресла. Задержание Мирошниченко сопровождается сознательным распространением недостоверной информации, со ссылкой на загадочных информаторов Нацполиции. В частности, не было ни одного задержания ни во время совершения, ни сразу после совершения преступления, потому что преступления не было вообще. Знаменитого «нового кожаного кресла» или «меченых» денежных средств или иных доказательств неправомерного поведения председателя РГА, во время обыска в кабинете обнаружено не было, что подтверждается протоколами обыска», - говорится в заявлении партии.

При этом, в качестве доказательств опубликован "протокол обыска". Стоит отметить, что в документе идет речь о личном обыске непосредственно самого Алексея Мирошниченко, а не его рабочего кабинета.

Также в заявлении партии указывается, что Мирошниченко был освобожден из-под стражи, по истечению 72 часов ареста.

«Не соответствует действительности распространенная информация о том, что якобы Алексея Мирошниченко госпитализировали из зала суда. Он подтверждает, что находясь в опасных для его жизни условиях в ИВС, в него трижды ухудшалось состояние здоровья и прибывала экстренная медпомощь. Однако, скорая его забрала из здания суда после освобождения из-под стражи в связи с завершением «законных» 72 часов, и после того, как он отказался от госпитализации и решил вернуться в судебное заседание, судьей был объявлен перерыв в заседании до 12 февраля», - говорится в сообщении.

При этом в партии отметили, что защитники Мирошниченко расценили действия следователей, как уголовное преступление. Мирошниченко обратился к руководителю Нацполиции Николаевской области с заявлением о совершении следователями уголовного преступления в порядке ст. 55, 56 УПК Украины.

Напомним, 6 февраля полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.

А 8 февраля суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА, так как защита заявила отвод судье.