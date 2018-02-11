«Последствия войны, к которым слепо государство»: В Киеве офицера ВСУ подозревают в убийстве мужчины

В субботу, 10 февраля, в Киеве произошел инцидент, в ходе которого смертельное ножевое ранение получил 35-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 28-летний офицер ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник скрылся с места преступления.

По его словам, инцидент произошел около 13:00 возле метро «Черниговская».

«На автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с места постоянной дислокации город Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.)», – написал Матиос.

Также военный прокурор добавил, что офицер задержан, ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве.

«Совсем недавно офицер части вернулся из АТО. Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это последствия войны, к которым слепо государство», – написал военный прокурор.

Напомним, что в Киеве в ресторане во время драки иностранцы зарезали военнослужащего.