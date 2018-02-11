Владелец «НГЗ», олиграх Дерипаска после расследования Навального подал в суд на Настю Рыбку

Российский миллиардер, владелец «Николаевского глиноземного завода» Олег Дерипаска после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о переговорах на яхте олигарха подал иск против Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

Как передает Эхо Москвы, иск подан также против ее приятеля Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли.

Бизнесмен обвиняет их в публикации материалов, касающихся его личной жизни. В частности, речь идет о фотографиях, видео и аудиозаписи, которые они выложили в Instagram и которые были использованы для расследования Фонда борьбы с коррупцией про Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. В расследовании также приводятся выдержки из книги «Дневник по соблазнению миллиардера» авторства Насти Рыбки.

По словам представителя Дерипаски, бизнесмен «не давал согласия на разглашение персональной информации».

Между тем, сама Настя Рыбка считает иск российского миллиардера «банальной ревностью».

Напомним, российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в новом видео-расследовании рассказал о визитах вице-премьера России Сергея Приходько на яхту Elden, которой владеет Олег Дерипаска. В нем он рассказал о "неформальных переговорах" Приходько и Дерипаски на яхте бизнесмена.

ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в ее автобиографической книге.

Позже стало известно, что Роскомнадзор заблокировал это расследование.