«Убрали плесень и побелили»: по факту обрушения потолка в столовой подколледжа Нового Буга проведут служебную проверку

По поручению главы Николаевской ОГА Алексея Савченко будет проведена служебная проверка по факту обрушения гипсокартона с потолка столовой Новобугского педагогического колледжа, в котором на данный момент также учатся и дети местной общеобразовательной школы №1, чье здание обрушилось летом прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Николаевской ОГА по социальным вопросам Евгений Шевченко.

Как известно, в июле прошлого года, в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа. 8 февраля этого года со стены столовой педколледжа упал кусок гипсокартона. Накануне происшествия, на редакционную почту «Преступности.НЕТ» постоянный читатель прислал фотографии столовой Новобугского педагогического колледжа, на которых были запечатлены стены и потолок покрыты плесенью.

«По случаю, который произошел 8 февраля в Новобугском колледже. Произошел обвал гипсокартонного покрытия центральной части в зале столовой. В это время в помещении находились дети из группы продленного дня, которые уже поели и ждали у входа для перехода в помещение учебного класса. Ни один ребенок не пострадал. Сегодня в помещении столовой проведена обработка и уничтожено грибок, полностью демонтирован гипсокартон с потолка. Потолок побелен. Помещение подготовлено для организации питания учащихся школы и колледжа. Уже в понедельник утром ученики смогут свободно пользоваться столовой. По поручению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко по данному факту в кратчайшие сроки будет проведено служебное расследование. Лица, которые позволили себе халатное отношение к безопасности детей, будут привлечены к ответственности», - написал Шевченко.

Напомним, что в школе под Николаевом запретили проводить занятия – по зданию пошли трещины.