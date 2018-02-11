В России сорвался запуск космического корабля «Прогресс-МС08»

Роскосмосу пришлось отменить запуск космического грузовика Прогресс-МС08 к Международной космической станции и перенести его на 13 февраля.

Об этом сообщается в Twitter российской космический корпорации.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», - сообщили в Роскосмосе.

Источник Интерфакса предположил, что к отмене сегодняшнего запуска могли привести проблемы в системе управления ракеты-носителя Союз-2.1А.

Он также сказал, что 13 февраля корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Теперь для этого понадобится двое суток.

Ранее в Роскосмосе назвали запуск Falcon Heavy промоакцией компании SpaceX перед собранием акционеров.