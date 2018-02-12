Центр предоставления админуслуг рассмотрит возможность видеофиксации голосования за «Общественный бюджет» Николаева

Центр предоставления административных услуг Николаевского городского совета рассмотрит возможность видеофиксации процесса голосования за проекты «Общественного бюджета» Николаева, чтобы избежать возможности фальсификации результатов.

Об этом идет речь в публикации на Facebook странице группы «Информационная страница сайта Николаевского городского совета».

В публикации сообщается, что учитывая первые проявления попыток сфальсифицировать результаты голосования за общественный бюджет города Николаева, 10 февраля проишло срочное внеочередное заседание координационного совета по вопросам общественного бюджета, во время которого рассматривались случаи нарушений при голосовании и фальсификации голосов за общественные проекты.

Члены координационного совета пришли к выводу, что человек самостоятельно физически может проголосовать только, если покажет паспорт и заполнит бланк, подписанный администратором ЦПАУ. Другие бланки, заверенные нотариусом и оформлены как доверенность, будут недействительными. Также запрещено передавать паспорта и другие документы посторонним лицам.

При этом указывается, что человек может распечатать бланк, который есть на официальном сайте горсовета в графе «общественный бюджет» или прийти на участок в ЦПАУ и получить бланк, после ответственным лицом проверяются конкретные паспортные данные горожанина и подписываются администратором, который принимает голоса за общественный бюджет, - только такой бланк будет считаться действительным.

Если при открытии урны на координационном совете члены совета увидят бланки, на которых не будет подписи ответственного лица, бланки не будут участвовать в голосовании за общественные проекты и не будут влиять на показатели результатов голосования.

«21 февраля в 17.30 часов координационный совет соберется на очередное заседание для открытия урны с бланками и подсчета голосов (22 февраля состоится определение победителей), в это время могут присутствовать общественные деятели, представители СМИ и все желающие зафиксировать мероприятие и стать свидетелями результатов голосования», - говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, со своей стороны заявила, что поддерживает предложение по контролю общественностью и представителями СМИ и ход голосования.

Кроме того, члены координационного совета предложили снять вообще общественный проект по голосованию в случае, если будут установлены попытки фальсификации при голосовании за него.

Говоря о ситуации с вымогательством 500 бланков для голосования депутатом горсовета, которая состоялась 9 февраля, Дмитрий Лазарев отметил, что не имел никаких оснований запретить ему это сделать или отобрать у него бланки, потому что бланки находятся в открытом доступе на столе в помещении ЦПАУ.

Также был поднят вопрос о подвозе пенсионеров в пункт голосования, якобы для удобства граждан. Координационный совет настояла на том, что в этом случае также проявления фальсификации голосов, хотя противозаконного здесь нет ничего, кроме этического нарушения.

«Координационный совет предложил установить камеру в пункте для голосования в департаменте предоставления админуслуг, которая будет вести трансляцию онлайн, чтобы рассказать городу о возникновении или предотвращения таких ситуаций. Руководитель ЦПАУ Дмитрий Лазарев и отдел электронного управления НГС совместно решат возможность осуществления съемки, к тому же, общественные деятели предложили ускорить создание пунктов для голосования в районных администрациях города», - говорится в сообщении.

Также на заседании координационного совета, девушка-переселенка из Донецка рассказала, что попыталась проголосовать в ЦПАУ, но администратор ей запретил по причине того, что девушка не имеет регистрации проживания в городе Николаеве, но онлайн через Приватбанк девушка смогла проголосовать за один из проектов. Члены координационного совета объяснили эту проблему следующим образом: в банке может быть прописано место жительства и место прописки человека, так вот если прописано только место проживания, онлайн голосования запрещается.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевец заявил, что депутат горсовета Солтыс пытался повлиять на голосование за проекты «Общественного бюджета».

Также ранее сообщалось о том, что николаевцев зовут проголосовать за проекты Общественного бюджета на 2018 год.