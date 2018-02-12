«Николаевоблтеплоэнерго» из-за погодных условий перенес ремонтные работы в Ингульском районе - отопление отключать не будут

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В связи с ухудшением погодных условий, работы по замене коммерческого узла учета на бойлерной 382 микрорайона перенесены.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на своей странице в Facebook.

Напомним, что 12 февраля из-за ремонтных работ с 8:00 до 15:00 в части жилых домов по проспекту Богоявленскому и еще двум улицам должны были отключать отопление.

Речь идет о таких адресах: 

проспект Богоявленский (проспект Октябрьский), 18,20,22,24,26,26/1, 28;
улица Южная, 39,41,43,45,47,49,49-а,51,52,54,54/1;
улица Олейника, 34, 34-а, 36, детские сады №93, 82.

О дате проведения ремонтных работ предприятие сообщит дополнительно. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве в среду, 17 января, из-за ремонтных работ подающего трубопровода отключали теплоснабжение домов от улицы Дунаева до улицы Адмиральской.

Юлия Давиденко

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русскийобщество