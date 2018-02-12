«Николаевводоканал» принял участие в научно-практической конференции по развитию водопроводно-канализационного хозяйства

Делегация ГКП «Николаевводоканал» приняла участие в XIII Международной научно-практической конференции «Ресурсосбережение и качественное водоснабжение - стратегическое направление развития водопроводно-канализационного хозяйства Украины» и I Международном хозяйственном форуме SMART CITY & ЭКОСИСТЕМА.

Об этом сообщают в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал».

Так, мероприятие проходило с 6 по 9 февраля в пгт. Яремче и было организовано Ассоциацией «Укрводоканалэкология». В рамках конференции прошли «круглые столы», семинары, отдельные встречи с экспертами. Также состоялись заседания Совета Ассоциации и общее собрание.

Отмечается, что основной целью проведения конференции стала разработка единой концепции отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг, совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения, а также создание условий для инвестирования в развитие отрасли.

Также во время работы конференции провели традиционную отраслевую выставку технологий и оборудования, где можно было ознакомиться с новейшими разработками и технологиями фирм экспонентов, обменяться опытом работы и установить деловые контакты.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» ликвидировал аварию на коллекторе по улице Космонавтов раньше запланированного.