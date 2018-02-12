В Службе автодорог Николаевщины отчитались, как они следят за состоянием дорог зимой

На автодорогах общего пользования государственного значения в Николаевской области провели работы по комплексу зимнего содержания.

Об этом сообщают в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Так, в период с 9 по 12 февраля работники подрядных организаций выполняли такие работы:

- устройство водоотводных воронок, - отвод воды с обочин во избежание разрушительного воздействия на дорожное покрытие и дальнейшего образования гололеда на дорогах;

- обработка дорог противогололедными материалами;

- вырубка придорожной поросли.

Отмечается, что по состоянию на 12 февраля проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Николаевской области обеспечен. Во время работ задействовали 48 единиц техники, 66 человек и использовали 88 тонн песчано-солевой смеси.

В службе обращаются к водителям с просьбой быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и держать дистанцию, особенно в зимний период.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» из-за погодных условий перенес ремонтные работы в Ингульском районе.