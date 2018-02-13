«Неделя Добра – 2018»: в Николаеве пройдут мероприятия по сбору средств на лечение онкобольных детей

В Николаеве с 12 по 18 февраля пройдет ежегодная акция «Неделя добра», приуроченная к Международному дню онкобольного ребенка, цель которой – сбор средств на покупку лекарств для детей.

Об этом сообщили в благотворительном фонде «От сердца до сердца».

Организаторы акции призывают всех желающих поддержать их инициативу и принять в ней участие. Партнеры фонда готовы часть доходов полученных от продажи товаров либо услуг передавать на покупку лекарств для маленьких пациентов отделения онкогематологии.

В благотворительном фонде подчеркивают, что детский рак – это не фатальный приговор и современная медицина способна противостоять тяжелому, но излечимому заболеванию. Если 30 лет назад на Украине выживало до 10% детей, заболевших раком, то сегодня – более половины. Нужно только вовремя диагностировать заболевание и правильно его лечить. Так утверждают детские онкологи, которые каждый день вместе с родителями заболевших детей борются за жизнь маленьких онкологических больных.

«Многое в борьбе за жизни детей, заболевших раком, зависит и от того, насколько общество уверено, что эта борьба способна принести успех. Что немалые средства, которые требуются для ребенка, в подавляющем большинстве случаев помогут победить болезнь», – говорится в сообщении.

Партнеры «Недели добра – 2018»: семейное кафе и магазин «Дитячій простір», сеть фитнес-клубов «Gym-Style», медицинский центр доктора Белашова, магазин белья «Anabel», сеть аптек «Медицина для вас», школа английского языка «Addrian», клуб досуга ребенка «Продленка», магазин для кулинаров «Кексик», стилист Татьяна Политаева, ООО «Вулкан», магазин «Охота», магазин «Lime Store», суши-бар «Две палочки», «Beauty club «Like», ресторан «Веранда», фотостудия «photoproject» Маруся Соловьева, «FoodEx Experts».

Полную информация о мероприятии и его партнерах можно посмотреть в Facebook по этой ссылке. Итоги и отчет проведенной акции будут опубликованы.