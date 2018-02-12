В Николаевском горсовете хотят установить камеры наблюдения, распознающие лица

Киевская система «Безопасная столица» Мэрия Николаева договорилась с киевскими специалистами о внедрении в Николаеве пилотного проекта видеонаблюдения с функцией детекции лиц.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

«Несколько современных камер будут установлены в здании городского совета, чтобы на практике отработать технические вопросы», - идет речь в сообщении.

Также сообщается, что в 2018 году в Николаеве планируют удвоить количество камер видеонаблюдения, в городском бюджете на эти цели предусмотрено три миллиона гривен. Также обсуждается возможность создания городского дата-центра для управления системой видеонаблюдения и координации действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности городской среды.

Но это в перспективе, а пока что чиновник мэрии Николаева - начальник управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Никита Козыренко съездил в Киев и ознакомился с опытом программы «Безопасная столица». Напомним, что Козыренко на эту должность без конкурса назначила и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова.

Во время визита ему показали городской дата-центр столицы, созданный для обработки информации и управления системой безопасности. Программа «Безопасная столица» стартовала в 2016 году, на данное время в Киеве установлено 5 тысяч 149 видеокамер с функцией распознавания лиц и автомобильных знаков, информация поступает и обрабатывается в городском дата-центре, ее активно используют правоохранительные органы.

«Опыт функционирования современной системы видеонаблюдения в столице Украины будет применен для расширения городской программы «Безопасный город» в Николаеве», - говорится в сообщении.

На данное время в Николаеве работает 51 камера видеонаблюдения, из них три камеры - с функцией распознавания автомобильных номеров. Информация поступает на сервер, расположенный в здании городского совета. В 2017 году подключены и начали активно самостоятельно работать четыре рабочих места в Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области, одно рабочее место в патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, ранее и.о. мэра Татьяна Казакова сообщала, что в течение трех-пяти лет город будет обеспечен камерами.