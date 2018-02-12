Суд отпустил под «ночной» домашний арест главу Кривоозерской РГА, подозреваемого во взяточничестве

Первомайский горрайонный суд 12 февраля отпустил под домашний арест главу Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в прокуратуре Николаевской области.

Согласно постановлению суда, Мирошниченко следующие два месяца должен будет находиться дома с вечера и до утра. На дневное время суток домашний арест не распространяется.

Отметим, что прокуратура просила у суда арестовать Мирошниченко на два месяца с залогом в 96 тысяч гривен.

Напомним, 6 февраля полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальница отдела образования РГА Валентина Голинская и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА Игорь Ефимов вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальница отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.

8 февраля суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА, ведь защита заявила отвод судье. Затем 9 февраля суд не смог избрать меру пресечения Мирошниченко. Во время заседания он заявил, что ему плохо, в суд вызвали скорую и чиновника госпитализировали. В итоге избрание меры пресечения перенесли на 12 февраля. Двух других подозреваемых в этом деле - Голинскую и Ефимова также отпустили под домашний арест.