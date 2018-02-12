В Николаеве 19 февраля состоится благотворительный аукцион «Николаев - делись добром!»

В понедельник, 19 февраля, в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоится благотворительный аукцион «Николаев - делись добром!».

Об этом сообщают организаторы аукциона.

Так, мероприятие пройдет при поддержке председателя Николаевского областного совета Виктории Москаленко. Все лоты организаторам передали известные журналисты, режиссеры, теле- и радиоведущие, звезды украинского шоу-бизнеса и неравнодушные люди. Вырученные средства направят на лечение онкобольных детей.

«Онкобольным людям, а особенно детям, очень важна поддержка. Ведь одно только слово рак вызывает ужасные ощущения. Залогом успеха в борьбе с детской онкологией является своевременный сбор средств и поддержка взрослых, которая обеспечит им положительные эмоции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что входные билеты можно приобрести у организаторов благотворительного аукциона, обратившись по телефонам 0958800357 Виктор, 0734733755 Лилия.