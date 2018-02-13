В Николаеве открылся новый магазин меховых изделий STARDUST и кожгалантереи WITTCHEN наивысшего качества

Около недели назад Николаев порадовало открытие нового магазина меховых изделий и кожгалантереи, который находится на пересечении улиц Соборной и Никольской.

Ателье-бутик STARDUST представляет собой отечественного производителя верхней одежды из меха и кожи аукционных образцов. Существуя на оптовом рынке торговли уже около 20 лет, STARDUST наконец-то радует и розничного потребителя шикарными изделиями из аукционного меха Дании, Финляндии, Канады и США. Так что теперь зимой Николаевские красавицы могут наслаждаться отменными шубами и парками на любой вкус. В осенне-весенний период STARDUST представит коллекцию кожаных курток и пальто из итальянкой шерсти и кашемира.

Ателье бутик практикует индивидуальный пошив верхней одежды по вашим меркам, потому, готовая модель будет подготовлена непосредственно под вас. Покупая изделие в STARDUST потребителю предоставляются такие сервисы, как химчистка либо замена подкладки. Настолько широкого спектра услуг сконцентрированного в одном месте в нашем городе ещё не было. А ко Дню святого Валентина производитель дарит скидку на все изделия из наличия в размере 14 процентов. Так что спешите радовать тех, кто близок вашему сердцу, ведь качественное меховое изделие это действительно достойный подарок.

По соседству с мехами обосновался не менее достойный немецкий бренд аксессуаров и кожгалантереи WITTCHEN, который существует на украинском рынке уже более 11 лет.

Магазин кожгалантереи «Wittchen» предлагает оригинальные изделия из кожи — сумки, кошельки, портфели, а также стильные багажи и зонты. Каждое изделие отличается оригинальным дизайном и гарантией качества.

Радушный персонал ждёт всех в гости каждый день с 11 утра и до 8 вечера.

Нас можно найти по адресу: улица Никольская 52/1 (угол улицы Соборной), телефоны магазина: 095-093-51-84, 097-093-27-84