На Николаевщине полицейские изъяли у двух мужчин незаконное самодельное оружие

В пятницу, 9 февраля, полицейские изъяли у жителей двух районов Николаевской области незаконное самодельное оружие, обнаруженное при поверхностном осмотре.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

9 февраля около 9:00 в Еланецкое отделения Новоодесского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на одной из улиц села Воссиятское раздался выстрел.

Принятыми мерами полицейские установили, что выстрел осуществил 40-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины оружие, внешне похоже на самодельное устройство для стрельбы.

В тот же день около 12:30 полицейские Веселиновского района получили информацию о том, что неизвестный мужчина распивает спиртные напитки в общественном месте районного центра.

Прибыв на указанное место, правоохранители пригласили правонарушителя в отдел полиции, где составили на него админпротокол за распитие спиртных напитков в общественном месте. Во время поверхностного осмотра обнаружили оружие, внешне похоже на самодельное устройство для стрельбы, калибром 5,6 миллиметров. На вопрос полицейских преступники отказались давать какие-либо ответы.

Все изъятое направлено на исследование в экспертного центра.

«Следственные подразделения начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), что карается лишением свободы на срок до семи лет. Ожидаются результаты экспертиз», - говорится в сообщении.

Напомним, что под Киевом полиция нашла крупный арсенал самодельного оружия и взрывчатки.