«Обезбашенные пешеходы»: николаевец снял ролик о гражданах, не соблюдающих ПДД

Пешеходы Николаева не придерживаются правил дорожного движения и переходят проезжую часть в неустановленных местах, из-за чего на дорогах возникают аварийные ситуации.

Соответствующую видео-подборку прислал на редакционную почту «Преступности.НЕТ» некий «Коп на позитиве».

Из видео ряда видно, что ролик снимался в различное время года и наглядно иллюстрирует неграмотность николаевских пешеходов.

«Видео о наболевшем. Водители меня поймут. Недисциплинированные и просто обезбашенные пешеходы, которые каждый день рискуют своим здоровьем, моей психикой и геометрией кузова моей машины. Много пожилых людей, которые просто не соображают, что творят. Есть и подростки, которые не знают как себя вести на дороге. С этим надо что-то делать. Есть жизненная жестокая мудрость: «Пешеход умирающий на пешеходном переходе - знай, ты был прав». Но применить ее к героям этого видео невозможно - они просто не знают, что такое «пешеходный переход», - написал под видео автор ролика.

В частности, глядя на видео становится понятно, что многие пешеходы создают аварийные ситуации на дорогах когда отвлекаются на свои гаджеты, тем самым не следят за машинами, а потом, считая свой переход в неустановленном месте верным лезут в драку. Однако, часто не выдерживают и сами водители.