Профильная депутатская комисия Николаевского горсовета поддержала передачу недостроя на 3-й Слободской для нужд «могилянки»

Николай Клименко Члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города поддержали бесплатную передачу недостроенного здания на улице 3-я Слободская Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для строительства университетской клиники.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии, во вторник, 13 февраля.

На комиссии перед депутатами выступили проректор ЧНУ имени Петра Могилы, доктор медицинских наук Николай Клименко и директор института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы Анна Норд, которые в очередной раз просили передать недостроенное здание для строительства университетской клиники.

- Это будет университетская клиника, которая будет построена в соответствии стандартам. Там будут узкоспециализированные терапевтические и хирургические клиники. Например, не хирургия, как таковая, а сосудистая хирургия, микрохирургия или кардиохирургия, - рассказал Клименко.

По его словам, в первую очередь лечебно-диагностическое учреждение будет принимать население города и области, а также обучать студентов.

- Потому что обучение студентов в клиниках должно проходить у постели больного. Не на словах или по учебникам, а у кровати больного, то есть на практике, - отметил он.

Анна Норд В свою очередь Норд сообщила, что губернатор Херсонской области Андрей Гордеев готов платить 50 тысяч гривен за каждый год обучения жителей Херсона в такой клинике.

- К нам обращался губернатор Херсонской области и он готов платить нашему университету, кажется, 50 тысяч гривен за каждого студента из Херсона, который придет к нам учиться. Потому что у них катастрофически не хватает врачей, - заявила она.

Члены комиссии согласились с тем, что подобная клиника необходима в Николаеве и проголосовали за вынесение этого вопроса на сессию Николаевского городского совета.

Напомним, что ранее исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что на месте «недостроя» на улице 3-я Слободская (Дзержинского) хочет создать диагностический центр. А губернатор Савченко поддержал передачу недостроя на 3-й Слободской для нужд ЧНУ.