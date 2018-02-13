В Николаеве от предпринимателей потребовали убрать незаконные ларьки на Соборной

В понедельник, 12 февраля, сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета провели рейд по улице Соборной, в ходе которого предпринимателей проинформировали о порядке проведения демонтажа незаконно размещенных объектов торговли на территории Николаева.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Лицам, которые ведут предпринимательскую деятельность по улице Соборной сообщили о решении исполкома горсовета, согласно которому им было отказано в продлении срока действия договора об установлении личного срочного сервитута для обслуживания временных сооружений.

Предпринимателям также вручили соответствующее предупреждение о сроке, в течение которого они должны самостоятельно демонтировать временные сооружения и благоустроить прилегающую территорию.

– В январе 2018 года исполнительный комитет городского совета согласовал решение об отказе в продлении срока действия договора об установлении личного сервитута для обслуживания временных сооружений по улице Соборной в количестве 13 объектов, а также поручил предпринимателям упорядочить занимаемую территорию в срок до 22 февраля. Состоялось заседание комиссии по благоустройству объектов торговли, проведена определенная подготовительная работа. Уже в понедельник работники департамента совместно с полицией города провели рейд и вручили предпринимателям соответствующее предупреждение, – сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

Андрей Ермолаев подчеркнул, что в случае окончания срока действия разрешения на продление аренды, предприятия в течение 10 дней обязаны освободить земельный участок.

– После вручения предупреждения у предпринимателей есть 10 дней, чтобы добровольно демонтировать временное сооружение, в противном случае оно будет демонтировано принудительно, - резюмировал Андрей Ермолаев.

Напомним, что 15 января члены исполнительного комитета Николаевского городского совета отказали в продлении договора земельного сервитута объектам, у которых срок договора истёк.

Также ранее сообщалось, что только на четыре временных сооружения, установленных на центральной улице Николаева – Соборной, у собственников есть действующие документы, у всех остальных – они просрочены.