Николаевские учителя заявили о давлении со стороны руководства: «Мы вынуждены были написать заявления на отпуск за свой счет»

В Николаеве администрации некоторых школ принуждают учителей писать заявления на отпуск за собственный счет для экономии бюджетных средств.

Об этом говорится в письмах, пришедших на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Так, автор одного из писем сообщил, что в феврале текущего года администрация школы, в которой работает его супруга, в принудительном порядке заставляет писать заявление на отпуск в течение двух дней за собственный счет.

«И это так будет каждый месяц до конца года», – пишет автор.

Кроме того, по его словам, карантин в школах Николаева продлен с целью сэкономить бюджетные средства за счет зарплаты учителей. В качестве доказательства автор прикрепил к письму также и скриншот сообщения от администрации школы.

«А причина одна - В БЮДЖЕТЕ НЕТ ДЕНЕГ! Повысили ЗП учителям? Ложь!» - отметил автор.

По мнению автора второго письма, продление карантина в николаевских школах также связано с экономией средств, а не с заболеваемостью учеников.

«Я работник школы №45. Сегодня на совещании директор школы Целищев заставлял писать всех работников (учителей) заявление на отпуск за свой счет. Мы все возмущены, но по понятным причинам боимся «сопротивляться», – отметил автор второго письма.

Стоит отметить, что после данного письма, редакция «Преступности.НЕТ» попыталась связаться с администрацией школы №45, но директор учебного заведения Алексей Целищев данную ситуацию прокомментировать не смог.

«Директор (Целищев) собрал еще раз совещание. И на диктофон стал говорить, что никого не «принуждает». Но в процессе выступлений (выступала администрация (дирекция) школы и он лично (плюс один учитель - которая ОТКРЫТО отказалась писать заявление) атмосфера выступлений администрации была : «ты с нами или против нас»…, «коллектив так решил...» , «кто с коллективом тот..., а кто не с коллективом, тот ..» и т.д. Извините, но решать о моей зарплате в русле «откажись от зарплаты, потому что так им нужно! Они не могут или не хотят решать этот вопрос «на верхах», и решили всю проблему скинуть «вниз» – ФАКТИЧЕСКИ заставив нас писать заявление, так как знают, что мы боимся потерять работу», – добавил автор.

«В итоге мы ВЫНУЖДЕНЫ были написать заявления на отпуск за свой счет… - иначе нас бы просто «съели» (изжили)», – подытожил автор.

Напомним, что Кабинет Министров принял решение о повышении зарплат учителей с января.