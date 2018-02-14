«Я извиняюсь»: Команда «Скажите, пожалуйста» переехала из Николаева в Одессу и запустила новый проект

Николаевская телеведущая Свитланка Махничева и видеооператор Валерий Федченко начали новый проект, который называется «Я извиняюсь».

Об этом сообщает NikLife.

Так, участники проекта «Скажите, пожалуйста» переехали в Одессу и начали съемки другой передачи.



«Неконтролируемая преступность, аморальная гламурная жизнь, депутаты, которые работают в свой карман, а не ради общества... Этому городу нужен герой! Она восстановит справедливость. Она расскажет тайны звездной жизни. Она именно та овца среди политических волков. И она заранее за все извиняется», – говорится в анонсе нового проекта.

Сама же Махничева рассказала, что таким образом сбылась их с Валерой мечта.

— Наконец-то сбылась наша мечта, мы поехали по городам Украины. Начали мы с Одессы, как надолго мы здесь задержимся, мы не знаем, но нам здесь очень нравится, - поделилась она.