Николаевская полиция продолжает розыск свидетелей смертельного ДТП, случившегося на «киевской» трассе

Полиция Николаевской области разыскивает свидетелей ДТП, произошедшего 12 февраля на трассе «Благовещенск-Николаев», в результате которого погиб водитель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 8:00 на 102 км автодороги Н-24 «Благовещенск-Николаев» 54-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель погиб на месте происшествия.

«Следственное управление ГУ Национальной полиции в Николаевской области просит граждан, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, звонить по телефонам (0512) 49-83-95, (063) 048-39-38 или обращаться по адресу: Николаев , улица Спасская, 12», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Первомайске автомобиль перевернулся после столкновения с бордюром, в результате чего один человек погиб, другого госпитализировали.