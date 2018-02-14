В Одессе отменили запрет посещать учебные заведения детям без прививок о кори

С 15 февраля все дети Одессы вновь смогут посещать школы и детские сады – комиссия горсовета сняла запрет для детей, у которых нет прививок от кори.

Об этом сообщила депутат Одесского городского света Лилия Леонидова, опубликовав копию текста распоряжения.

Соответствующее решения приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета мэрии.

В тексте документа указано, что отмена запрета вызвана улучшением эпидемиологической ситуации с корью в городе.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.