США передали ВСУ приборов ночного видения на $5,8 миллионов

Правительство США передало ВСУ 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов.

Об этом сообщается на странице «U.S. Embassy Kyiv Ukraine» в Facebook.

«Сегодня мы передали еще 2500 приборов ночного видения нашим партнерам из Вооруженных сил Украины. Технология этих приборов позволит украинским солдатам оставаться бдительными и гарантировать безопасность украинского народа. Внедрение этих мероприятий поможет Украине двигаться на пути достижения общей цели - развития крепких и умелых Вооруженных сил, совместимых с НАТО», - говорится в сообщении.

Приборы ночного видения предоставлены украинской стороне бесплатно, в соответствии с Программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США. Отмечается, что их распределят между воинскими частями, сообщает Радио Свобода.

В церемонии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович и руководитель Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Украине $500 миллионов помощи и летальное оружие.

Отметим, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес удивился тому, что Украина просит летальное оружие у партнеров и при этом продает современное вооружение собственного производства.