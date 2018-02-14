Фильм «Киборги» стал абсолютным рекордсменом украинского проката

Фильм «Киборги» о защитниках донецкого аэропорта стал абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.

Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает «Интерфакс-Украина».

- Абсолютным рекордсменом — причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости — стал на собственном кинорынке фильм «Киборги», — сообщил он.

По состоянию на сегодняшний день, военную драму увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн.

Отметим, ранее режиссер «Киборгов» заявил, что фильм подадут на «Оскар».

Напомним, что «Киборги» появились на экранах 7 декабря и в первые выходные проката фильма собрали более восьми миллионов гривен. В фильме рассказывается об обороне Донецкого аэропорта осенью в 2014 году.

Также отмечается, что Канада, США и страны Балтии хотят запустить в прокат фильм «Киборги». Подписанных договоров еще нет, но переговоры длятся.