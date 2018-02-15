Директор «Николаевэлектротранс» Лисовский уволился – предложили должность в администрации Заводского района

Дмитрий Лисовский В коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс» произошли кадровые изменения - директор предприятия Дмитрий Лисовский уволился с должности.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, причиной увольнения послужило предложение занять новую должность - заместителя главы администрации Заводского района города Николаева.

На место Дмитрия Лисовского назначен Виталий Матвеев, работавший заместителем директора этого же предприятия.

Напомним, ранее на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс» появилась новая штатная единица — заместитель директора по вопросу привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которую занял Виталий Матвеев.

Стоит отметить, что в марте прошлого года Виталий Матвеев через систему электронных петиций критиковал работу «Николаевэлектротранса» и выступал за установку в общественном транспорте терминалов для билетов. Также Матвеев критиковал николаевский общественный транспорт и в своем блоге «Транспортный геноцид».