На Николаевщине группа людей перекрыла трассу Н-14, требуя ремонта дорог

Один из участков трассы Н-14, фото - из архива Утром в четверг, 15 февраля, возле сельского совета в Водяно-Лорино Еланецкого района Николаевской области группа людей перекрыла движение по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий», требуя ремонта дорог.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Люди ходят по пешеходному переходу, не пропускают грузовой автотранспорт, остальным разрешают проехать. Сначала участников акции протеста было до 30 человек, однако, по состоянию на 10:45 их количество уменьшилось до десяти.

На месте находятся сотрудники полиции с целью охраны общественного порядка.

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