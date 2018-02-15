В полиции закрыли «инсулиновое дело», в котором фигурирует Янишевская: «Суд не дал возможности выйти на «материальные следы»

В главном управлении Национальной полиции в Николаевской области приняли решение о закрытии так называемого «инсулинового дела».

Об этом в ходе брифинга в четверг, 15 февраля, журналистам сообщил начальник ГУНП в области Юрий Мороз.

- Когда открывалось уголовное производство, суд не дал разрешение на проведение следственных действий, в том числе и обысков. И так как дело было открыто как покушение на совершение преступление, мы потеряли возможность сбора доказательной базы, - заявил Мороз. - На сегодняшний день подтвердить факт совершения преступления без тех документов, которые обвинение планировало использовать, невозможно.

В свою очередь прокурор Николаевщины Тарас Дунас заявил, что решение о закрытии дела он считает вынужденным в связи с истечением 10-ти месячного срока досудебного расследования. При этом он также обвинял суд в не даче разрешения на проведение следственных действий.

- Суд не дал возможности выйти на материальные следы, кроме разговоров, - сказал прокурор. - Решение о закрытии было вынужденным, но оно гарантирует права. Мы приняли, проинформировали противоположную сторону о том, что такое решение принято.

На вопрос, почему же не сообщили о нем общественности, Дунас заявил, что такое право имела противоположная сторона, но не воспользовалась им.

Напомним, экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля текущего года с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была уволена Маргарита Капуста. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».