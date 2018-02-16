Николаевцы жалуются на перевозки в пригороды – Шаповалова говорит, что водители не хотят работать на маршрутах

В Николаеве жители микрорайонов Малая и Большая Корениха жалуются на перебои в пассажирских перевозках на маршрутах №23 и 86.

Об этом николаевцы написали в «Facebook»-группе «Маршрутки Николаева».

Оба эти маршрута обслуживает фирма «Алан-Техно», принадлежащая члену исполнительного комитета Николаевского горсовета Инге Шаповаловой – дочери экс-губернатора Николаевской области Алексея Гаркуши. Маршрут №23 связывает Николаев с Большой Коренихой, а №86 - с Малой Коренихой.

«Рейс в 13:00 – дали маленькою «маршрутку». До нее рейс был в 11:15, следующий в 14:30.Люди втискивались в автобус. Вопрос к госпоже Шаповаловой: за что вы нас так унижаете? Мы ведь своими поездками обеспечиваем ваш доход. Маршрут №86 нам жизненно необходим. А вы пользуетесь, что у нас нет выбора, сократили рейсы, убрали нормальные «маршрутки», не реагируете на людей и их жалобы», - написала Наталья Сушко 14 февраля.

Аналогичная ситуация сложилась вечером 15 февраля на маршруте №23 – пассажиры не могли уехать с Центрального рынка в Малую Корениху.

«Скажите, пожалуйста, когда наведут порядок с 23-м маршрутом? Почему люди страдают непонятно из-за кого! Сегодня стояла с 17:45 до 18:30 на Центральном рынке», - сообщила Ирина Лупина.

В комментарии под постом Луниной свои объяснения изложила Инга Шаповалова. Она надеется, что после поднятия цены на проезд ей «удастся восстановить маршрут».

«Ситуация по маршруту №23 следующая. Сегодня мы делаем всё, чтобы выполнить перевозки с утра и вечером. Да, это правда, к сожалению, с 10:00 до 18:30 работало всего четыре машины. Машин нет. Не успели к 16:00 выйти две машины с ремонта, поэтому «маємо, що маємо». С этим количеством машин делаем всё, что можем... одна надежда, что всё-таки решится вопрос с поднятием стоимости проезда, и мы сможем восстановить маршрут.

«Люди кладут документы на стол и уходят. Эта экономика нас погубит. Наш коллектив, вернее то, что от него осталось, будет стараться до последнего возить людей. Ситуация печальная, у нас просто нет выхода из этого замкнутого круга. Никому ничего не нужно, никто не смотрит и не берёт во внимание, что стоимость дизельного топлива уже 29 гривен. Эта ситуация кроме пассажиров и перевозчиков вообще никого не интересует, не знаю, насколько нас хватит ежедневно выживать в этой ситуации. Написала как есть, без прикрас. Благодарна своему коллективу за то, что каждый день в этих условиях делают невозможное», - заявила Шаповалова.

Напомним, что на качество пассажирских перевозок фирмы «Алан-Техно» постоянно поступают жалобы. Например, в 2015 году условиями проезда возмутились жители Баловного. В 2013 году возмущались уже жители Большой Коренихи.