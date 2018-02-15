Минздрав после обращений руководства ОГА заплатит $130 тысяч за лечение мальчика из Николаевщины, больного раком крови, - волонтер

Министерство здравоохранения Украины, после просьб от руководства Николаевской ОГА, оплатит лечение 9-летнего Димы Ли из Первомайска, который болен раком крови и нуждается в операции.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала волонтер Ирина Руденко.

Минздрав выделит на лечение Димы Ли 130 тысяч долларов.

«Сегодня у меня, Димы Ли, его мамы и всей его семьи, у огромного количества небезразличных людей, которые помогают Диме, был праздник. Сегодня МОЗ сообщил родителям, что оплатит лечение Димы в размере $130 тысяч в Турции».