Минздрав после обращений руководства ОГА заплатит $130 тысяч за лечение мальчика из Николаевщины, больного раком крови, - волонтер

Министерство здравоохранения Украины, после просьб от руководства Николаевской ОГА, оплатит лечение 9-летнего Димы Ли из Первомайска, который болен раком крови и нуждается в операции.
Об этом на своей странице в «Facebook» написала волонтер Ирина Руденко.
Минздрав выделит на лечение Димы Ли 130 тысяч долларов.
«Сегодня у меня, Димы Ли, его мамы и всей его семьи, у огромного количества небезразличных людей, которые помогают Диме, был праздник. Сегодня МОЗ сообщил родителям, что оплатит лечение Димы в размере $130 тысяч в Турции».
«Я знаю, что переговоры с Министерством здравоохранения и Министерством финансов были непростыми. И я безмерно благодарна Вячеславу Боню, Александру Кушниру, Павлу Георгиеву (вице-губернаторы Николаевской области и глава облздрава – ПН) за проделанную работу, за небезразличие, за то, что откликнулись на просьбу помочь. Алексей Савченко (глава Николаевской ОГА – ПН) – это был пример отличной командной работы! Спасибо Вам! От меня лично и от семьи Димы Ли. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает!» - написала Руденко.