Завтра в Николаеве в связи с ремонтными работами в ряде домов отключат отопление

В Николаеве в субботу, 17 февраля, в связи с ремонтными работами отключат от теплоснабжения ряд домов.
Об этом сообщается на странице в Facebook ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Так, в связи с заменой коммерческого узла учета на бойлерной, с 08:00 до 15:00 от тепла отключат такие дома:
пр. Богоявленский (пр. Октябрьский), 18,20,22,24,26,26/1, 28;
ул. Южная, 39,41,43,45,47,49,49-а,51,52,54,54/1;
ул. Олейника, 34, 34-а, 36,
д/с 93, 82
Ранее сообщалось, что на «Николаевоблтеплоэнерго» разъяснили, как рассчитывают цену за отопление.