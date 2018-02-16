Сказ о холопах, лакеях и их «белом господине»!!!

Здравствуйте друзья. Читая статьи в нашей с вами газете моего нового сотрудника, который любезно радует всё больше и больше. А именно по слезам и плачу о судьбе «белого господина» со стороны холопов и лакеев его. Становиться забавно и занимательно.

Суть всех прочитанных статей и комментариев сводиться к одному. Молим и просим Вас. Люди добрые не гоните из насиженного кресла, нашего «белого господина». Не лишайте нас простолюдинов, удовольствия, вылизывать долгие годы до блеска грязные миски из под спортивного корма. Которые нам регулярно приносили лакеи нашего «господина», а следом за этим приносили документы, что «господин» кормит нас отменным, полным калорий и витаминов полноценным питанием от пуза.

А мы благодарные холопы дружно все эти документы подписывали и благодарны, что хоть миски и грязные, но ведь от барина, от кормильца нашего.

Так же не лишайте нас удовольствия ездить на соревнования за деньги спонсоров, которых мы сами же и ищем, или свой личный счет, а потом наш «господин» благородно отчитается и рапортует за наши успехи, ведь наши успехи, это успехи нашего «хозяина», за что мы все ему безмерно благодарны.

Так же низкий поклон и спасибо, что «белый господин», читает нам о том, что нас холопов у него много, гораздо больше, чем мы видим и есть на самом деле, ведь если мы не видим того заявленного «господином», то это не значит, что их нет.

Ведь «хозяин» врать не может. Ведь на каждой встрече, уверяет, что любит всех нас и живота своего для нас не жалеет. Все думу думает, как получше деньги наши пристроить, а мы горемычные и рады. Что тут скажешь…

Ну вот примерно всё в таком слёзно- халуйском стиле.

С другой стороны, смотрю официальные документы. В частности который пришел сегодня по почте из Николаевской ОГА, за подписью Вячеслав Валентиновича Боня, а подсунул документ Ему на стол все тот же «господин» креслопродавец, то есть за долгие годы продавивший кресло и похоже составивший его. Так вот в документе, «белый господин» пишет, что даже в областном ШВСМ сборы не проводятся. И вот кому верить, плачу и рыданию холопского братства, что барин хороший, или самому барину, который пишет, что нет, не провожу… Что посоветуете???

И на спортсменов за период 2015-2017 года было в общей сложности потрачено 430 797, 14 гривен. При общем ежегодном финансировании в почти 3 000 000 гривен ежегодно, а соответственно почти 9 000 000 за 2015- 2017 годы, общая сумма на спортсменов, а их по спискам ежегодно порядка 150 человек в год. А это по самому скромному подсчёту порядка 5% от суммы потраченных на ШВСМ бюджетных денег за этот самый период. Чего уж говорить о вас простые горемычные.

И сейчас на всех комиссиях ваш « господин» слёзно вымаливает 7 000 000 на нужды верного своего лакея, но о вас « крепостные» не слова.

Знаете, за что вы все дружно по команде расписались и что вы заслужили, если ваш «господин» все –таки вылижет нужный зад и вымолит возможность и дальше останется « подымать» спорт??? Всё очень просто, весь бюджет будут, как и раньше прокачивать, через прирученных лакеев.

А вы, как и раньше будете до блеска вылизывать грязные миски из под спортивного корма и потом покорно и дружно по команде и приобретенному рефлексу, расписываться в малявах, которые вам будут приносить «лакеи» «белого господина», в которых будет так же как и раньше написано, что вас он от пуза накормил и обласкал.

А в конце года по старой доброй традиции вместо корма, будут выдавать очередную «байку», что вот в следующем году, всё же заживём мы все лучше. С небольшой и стабильной разницей, мы это значит, они, то есть «лакеи» и сам «луноликий» ваш « белый господин». А так как они и так жрут ваш корм от пуза, соответственно вас в списке на улучшения нет. Вам « крепостным» и «добрая байка» в радость!!!

Вот ваш уровень и заслуженная перспектива!!!

А пока документ вам на ознакомление. И помните, всё что вы имеете, или не имеете, это заслуга ваша и никого больше. Ведь это ваш выбор, быть «крепостным» и бесправным терпилой, или в лучшем случае « лакеем», но ни как не свободным. Сути это не меняет и грязная миска с барского стола, предел ваших мечтаний!!!

Вот кратко можно подытожить, всё прочитанное…

А нам в свою очередь пора готовить новые крысоловки возле крысиных нор, чтобы и дальше в перерывах иметь возможность немного поразвлечься…