Депутат Николаевского облсовета обратился в СБУ из-за некачественных ремонтных работ на участке трассы Н-11

Александр Бондарь Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь направил заявление на имя начальника управления СБУ в Николаевской области Алексея Ляха в связи с некачественным выполнением ремонтных работ фирмами «Дорлидер» и «Росдорстрой» на отдельных участках трассы Н-11 «Николаев-Днепр».

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

В заявлении Бондаря говорится о том, что в районе 213 км трассы Н-11 в направлении 210 км, где работы выполняло ООО «СК «Дорлидер», отмечаются существенные нарушения качества дорожного покрытия, в частности, ямочные разрушения дороги, отсутствие дорожных знаков и разметки, а также необустроенные обочины.

Кроме того, Александр Бондарь отметил, что качество строительных материалов, основным поставщиком которых было ООО «София гранит», является ненадлежащим.

– В декабре прошлого года мне пожаловались местные жители, которые сообщили о том, что асфальт выбрасывался на обочину. С января я дважды выехал на участок и зафиксировал это. Также в январе уже была замечена начальная ямочность, а в феврале, соответственно, она стала более видна. Технологический процесс укладки асфальта предусматривает первый и второй слой. На данном участке первый, как и второй слой асфальта, нанесены. В декабре был подписан акт приема работ Кристенко (заместитель начальника Службы автомобильных дорог, – прим.), но Кристенко заявил, что он знает о проблемах данного участка и потребовал у них гарантийное письмо, что они в какой-то период устранят недостатки. Но устранить невозможно – нужно все снимать и стелить новый асфальт. Ямочный ремонт там не получится, - отметил Бондарь.

- Хочу обратить внимание на два момента: куда смотрел САД при укладке асфальта в неприемлемые для строительства погодные условия, как они спроектировали технологический процесс, как они вели контроль и как они подписали акт выполненных работ, видя это все? Второе, как тратятся государственные деньги, и какие гарантии на эксплуатацию этих дорог? - добавил Бондарь.

Ранее сообщалось о том, как депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь зафиксировал, что при ремонте трассы Н-11 «Николаев-Днепр» на участке между Новым Бугом и Казанкой используют некачественную щебеночно-песчаную смесь.

Также ранее говорилось о том, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».

Напомним, что первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Кристенко рассказал о том, как субподрядчик ООО «СК «Дорлидер» из-за дефектов переделывал часть выполненной работы на участке автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» между Новым Бугом и Казанкой.