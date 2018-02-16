В Николаеве состоится семинар по курсу личной безопасности для женщин

Управление полиции охраны в Николаевской области совместно с центром тактико – специальной подготовки «БУЛАТ» проводят для женщин семинар по курсу личной безопасности «ZERO TOLERANCE».

Об этом сообщает Управление полиции охраны в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году более 70-ти николаевских женщин прошли курс личной безопасности «Ultima Ratio».

«В течение трех месяцев прекрасная половина нашего человечества изучала, с последующим применением на практике, основы личной безопасности, освобождение от захватов, применение спецсредств, использование для самозащиты подручных средств, оказание первой доврачебной помощи. Данный курс обрел популярность среди женщин. Однако не у всех представительниц слабого пола была возможность пройти его. В связи с этим было принято решение провести бесплатный специализированный семинар для женщин по курсу «ZERO TOLERANCE», - говорится в сообщении.

Семинар пройдет 17 февраля 2018 года в Управлении полиции охраны Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Шевченко, 52.

Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам:

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