«Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать», - в РФ начался скандал из-за матерившегося судьи

В России судья арбитражного суда Краснодарского края Алексей Шевченко на заседании выдал матерную речь.

Об этом сообщает «Сноб».

Судья Шевченко ругался матом 13 февраля, рассматривая иск краснодарского электромонтажного предприятия «Электротехническая компания» к туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, который входит в «Роснефть».

На записи слышно, как Шевченко откладывает рассмотрение иска до 20 марта. Истец спрашивает, нельзя ли вынести решение сразу же, судья отказывается и начинает ругаться:

- Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, ***, даже. Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать. ****** (Ерундой) занимались, блин, два года или три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить.

- *****, если ваши тупорогие кредиторы, *****, не могут договориться, ну значит, *****, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все, - завершил заседание Шевченко.

Запись ругательств Шевченко опубликовал адвокат из Краснодарского края Михаил Беньяш. Уже через несколько часов другая местная адвокат Татьяна Третьяк опубликовала фотографию заявления об увольнении судьи. 15 февраля еще один краснодарский адвокат Алексей Аванесян выложил фото распоряжения исполняющего обязанности председателя суда Краснодарского края Марины Крыловой, в котором она поручает провести служебную проверку Шевченко.